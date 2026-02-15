Recuperata a Niscemi la croce caduta nella frana

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Nel corso di un intervento congiunto dei vigili del fuoco e della polizia di Stato a Niscemi è stata recuperata la croce caduta a seguito della frana del 25 gennaio scorso. Le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia e a rischio, a valle del movimento franoso. Per operare in sicurezza nella zona più pericolosa è stato impiegato un robot in dotazione alla polizia, che ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la croce senza esporre il personale a ulteriori rischi. Una volta recuperata, la croce è stata trasportata in una zona sicura dal personale intervenuto, nonostante le difficoltà dovute al terreno sconnesso e instabile. Al termine delle operazioni, la croce è stata riconsegnata direttamente al sindaco del comune di Niscemi.

(Fonte video: Vigili del Fuoco)