GENOVA (ITALPRESS) – Un’operaia, che stava lavorando sul cestello di una piattaforma aerea nel cantiere per il nodo di San Benigno, si è infortunata ad una gamba. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso a evitare un non adeguato percorso lungo un vicino tunnel, e, con l’uso di un’altra piattaforma aerea, ha recuperare la giovane per poi affidarla al personale sanitario..

