Recuperato cane caduto in una falesia a Balvano, le immagini

POTENZA (ITALPRESS) – Nella tarda mattinata del 4 maggio i Vigili del Fuoco di Potenza sono stati impegnati nel recupero di un cane caduto in una falesia nel territorio di Balvano (PZ).Durante una battuta di caccia selettiva, l’animale è scivolato cadendo in un dirupo inaccessibile; data la presenza di una fitta vegetazione è stato necessario dapprima un sorvolo con Aeromobili a Pilotaggio Remoto del nucleo Regionale Basilicata, che utilizzando una termocamera lo ha individuato. Per il recupero della cagnolina Pamela è stato richiesto il supporto del Nucleo Volo di Salerno che è intervenuto con l’elicottero Drago69.

tvi/red