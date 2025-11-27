Red carpet, star e premi: sabato la serata finale del Festival del Cinema di Salerno

Sabato 29 novembre alle ore 20.30 il Cinema Teatro Augusteo ospiterà la cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (Fics). L’evento, fruibile gratuitamente e in presenza, non segna solo la chiusura del festival, ma rappresenta un momento di celebrazione dell’arte cinematografica a tutto tondo.

Conduttori d’eccezione

La serata sarà presentata da Maurizio Casagrande, apprezzato per la sua versatilità tra cinema, teatro e televisione, affiancato da Luisa Mariani, attrice e giornalista, che conferirà eleganza e tono sofisticato alla cerimonia.

Premi e red carpet

Durante la serata saranno proclamati i vincitori del FICS 2025. Il gran galà si trasformerà in un vero e proprio red carpet internazionale, con la presenza di numerosi protagonisti del cinema e della televisione italiana.

Tra gli ospiti: Angelo Orlando, presidente di giuria, Cinzia Leone, Pippo Franco, Alfredo Cozzolino, Carlo Di Maio, Francois Eric Gendron, Tommaso Bianco, Vito, Mario Porfito, Angelo Maggi, Alessandro Orrei e molti altri.

Musica e spettacolo

La colonna sonora della serata sarà affidata a Hamlet Swing, quartetto dal tocco retrò, e al Maestro Massimo Buonavita, le cui esibizioni accompagneranno i momenti di premiazione.

Non mancherà l’esibizione di Armando Pavone, cantautore noto per la partecipazione a X Factor, accompagnato dalla ballerina Paola Sabatino.

Regia e organizzazione

La regia dell’intera manifestazione, e in particolare della serata di gala, sarà curata dal regista cinematografico Alessandro Bencivenga, insieme a Paola De Cesare e a tutta la squadra del festival, garantendo uno svolgimento impeccabile e curato nei minimi dettagli.