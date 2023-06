Red Friday Mediaworld: grandi sconti con il Black Friday estivo

Fondata nel 1979 a Monaco di Baviera con il nome di Media Markt, Mediaworld raggiunge l’Europa e anche l’Italia molto velocemente, tanto da aprire le sue prime sedi nel 1991. Già da questo momento il brand si fa conoscere con il nome di Mediaworld. A partire dagli anni ’90, Mediaworld si trasforma in un marchio riconoscibile e altrettanto amato, un vero punto di riferimento per tutti i consumatori in cerca di elettrodomestici e accessori per la casa. L’apertura di un primo catalogo online avviene nel 1995 ma il lancio dello shop online risale al 1999: da questo punto in avanti chiunque può acquistare a prezzi ridotti i grandi marchi dell’elettronica mondiale.

Mediaworld Black Friday 2023: quand’è e perché non perderlo

Il Black Friday rappresenta la giornata – e il weekend – più atteso dai consumatori più attenti al risparmio. Di origine statunitense, il Black Friday è un momento noto nel Nuovo Continente sin dal 1924, quando i magazzini Macy’s idearono una giornata di sconti esclusivi il venerdì successivo al giovedì del Ringraziamento americano. Infatti, i magazzini pensarono a questa giornata di sconti per ringraziare i consumatori dopo le spese dedicate al Thanksgiving Day ma anche per aprire le porte agli acquisti in vista del Natale.

Recentemente, il Black Friday si è diffuso anche in Italia e in Europa, conquistando tutti i risparmiatori. In questa giornata, seguita poi dal Cyber Monday, è possibile acquistare prodotti selezionati a prezzi ridotti anche del 50% o del 70%.

Per il Black Friday 2023, che avrà luogo il 24 novembre, Mediaworld ha già fatto sapere di voler puntare su tutti gli elettrodomestici a risparmio energetico. Oltre agli accessori e ai piccoli elettrodomestici, quindi, potrebbe essere il momento giusto per acquistare asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e lavatrici amiche dell’ambiente a un prezzo molto scontato.

Mediaworld Red Friday: le migliori occasioni dell’estate

Se il Black Friday ti sembra troppo lontano, puoi approfittare dell’offerta del momento per assicurarti i migliori sconti disponibili nei mesi estivi: si tratta del Red Friday di Mediaworld. Il colore rosso che contraddistingue Mediaworld è protagonista di un periodo di promozioni ideato proprio dal brand. Tale periodo promozionale è pensato per essere un preludio al Black Friday ma anche un momento di sconti esclusivi che Mediaworld vuole dedicare ai suoi clienti affezionati e a tutti quei consumatori in cerca di un affare o di un risparmio.

Il Red Friday si svolge tra il 5 giugno e il 15 giugno inclusi e permette, a chi ne avesse bisogno, di acquistare prodotti per la telefonia, smartphone e tablet, ma anche TV e piccoli elettrodomestici a un prezzo scontato dal 15% e sino al 50%. Il catalogo dei prodotti in offerta è davvero molto ampio e include anche tanti grandi elettrodomestici come i condizionatori, molto utili in questo periodo di attesa del gran caldo.

Come risparmiare in attesa del Black Friday?

Primo per importanza è l’opportunità di risparmiare che il brand offre ai suoi clienti mediante i codici sconto e i coupon Mediaworld rilasciati nel corso dell’anno. Questi ultimi sono reperibili all’interno dei siti web specializzati in sconti e coupon come ad esempio il codice sconto Mediaworld di 15€ offerto da Discoup. Navigando all’interno di Discoup potrai trovare nel corso dell’intero anno solare tutti i codici sconto in corso di validità da utilizzare su ordini effettuati all’interno dello shop online.

Per chi invece non ha modo di approfittare subito delle offerte del Red Friday di Mediaworld ma pensa che il Black Friday sia ancora troppo lontano, può decidere di risparmiare in ogni momento grazie alla sezione dei prodotti ricondizionati presenti all’interno dello shop online. In questa sezione, infatti, sono presenti tutti gli articoli rigenerati dai tecnici del brand e riportati “a nuovo” ma venduti a un prezzo ribassato anche del 30%. Sempre all’interno dello shop online di Mediaworld è possibile acquistare prodotti scontati sino al 50% nella sezione Outlet. All’interno di questa sezione il brand inserisce i prodotti in esaurimento disponibili in magazzino a prezzi davvero tagliati.

Altri sconti disponibili di cui è possibile approfittare? Anzitutto i buoni omaggio ottenibili mediante l’iscrizione al Mediaworld Club. Divenendo membro del club di Mediaworld, infatti, si possono ottenere consistenti sconti sugli acquisti effettuati tanto online quanto nei punti vendita. Altro codice sconto che potrai far tuo e spendere sul sito web ufficiale del brand è quello che ti verrà consegnato in occasione del tuo compleanno e che potrai spendere su qualsiasi ordine successivo a quella data.