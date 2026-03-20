Redditi delle famiglie, il Centro studi Tagliacarne: il Sud cresce più del Nord ma resta il divario

Il reddito disponibile delle famiglie italiane cresce, ma lo fa a velocità diverse lungo la penisola. Nel 2024 il Mezzogiorno registra un incremento del +3,38%, superiore al +2,84% del Centro-Nord, segnale di un parziale recupero ma non ancora sufficiente a colmare il divario strutturale.

È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere e Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime del reddito disponibile delle famiglie consumatrici a valori correnti, indicatore della capacità di spesa.

A trainare la crescita territoriale è una geografia meno scontata del previsto: sei province del Sud entrano nella top ten per aumento del reddito. In testa si colloca Rimini (+5,78%), seguita da Ragusa (+5,55%) e Venezia (+4,95%). Tra le performance migliori anche Benevento, Caltanissetta, Siracusa e Bari. Sul versante opposto, si segnalano le difficoltà di Prato (-0,13%), Imperia (-0,03%) e Ancona (+0,36%).

Divario ancora ampio nei livelli di reddito

Nonostante la crescita più sostenuta, il Mezzogiorno resta indietro nei valori assoluti. Il reddito pro capite del Nord supera di circa il 50% quello del Sud. In cima alla classifica si conferma Milano con 36.188 euro per abitante, seguita da Bolzano (32.680 euro) e Monza e Brianza (30.182 euro).

In fondo alla graduatoria si trovano Foggia (14.953 euro), Agrigento (15.059 euro) e Caserta (15.288 euro). Il divario tra la prima e l’ultima provincia supera i 21mila euro.

Per trovare la prima provincia meridionale bisogna scendere fino al 35° posto, occupato da Cagliari con 24.226 euro, unica realtà del Sud nella prima metà della classifica. Complessivamente, 18 province meridionali si collocano nelle ultime 20 posizioni.

Dinamiche territoriali e città metropolitane

Secondo Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, la mappa del reddito disponibile restituisce un quadro più articolato: da un lato smentisce lo stereotipo di un Sud immobile, dall’altro evidenzia nuove geografie economiche.

Tra il 2023 e il 2024, sei province meridionali figurano tra le prime dieci per crescita, mentre nove del Centro-Nord si collocano tra le ultime. Tuttavia, il reddito pro capite nel Mezzogiorno resta inferiore di 23 punti percentuali rispetto alla media nazionale e la componente retributiva evidenzia un divario di circa venti punti rispetto al resto del Paese.

Si conferma inoltre il ruolo trainante delle città metropolitane, che registrano un reddito pro capite superiore del 14% rispetto alle altre province. Un vantaggio legato a retribuzioni più alte – quasi un terzo in più – sostenute dalla concentrazione di attività direzionali e dal costo della vita più elevato.

Segnali di recupero sopra l’inflazione

Un elemento positivo riguarda la dinamica complessiva: nel 2024 la crescita del reddito disponibile supera l’inflazione in tutte le macroaree del Paese, indicando un avvio di recupero del potere d’acquisto delle famiglie.

Resta però una fotografia a due velocità: il Sud accelera, ma parte da livelli più bassi. E senza un rafforzamento strutturale della componente retributiva e produttiva, il divario con il Centro-Nord rischia di restare stabile nel tempo.