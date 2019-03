Reddito di Cittadinanza, dalla Regione Campania stop ai navigator

“Non è possibile che la sede di lavoro dei navigator siano i nostri centri per l’impiego. Lì operano i dipendenti della Regione Campania”. Parola dell’assessore al Lavoro della Campania, Sonia Palmeri, che attende l’esito della conferenza Stato-Regioni in programma domani a Roma. “Ormai siamo agli sgoccioli. Ieri le Regioni si sono riunite – ricorda – e stiamo cercando fino alla fine di mantenere in piedi un rapporto con il governo che possa portare a un emendamento che parla del coinvolgimento delle Regioni nel reddito. La nostra disponibilità c’è tutta perché la povertà va combattuta”. I dubbi delle Regioni riguardano soprattutto il ruolo e il reclutamento dei navigator. “Questi giovani saranno reclutati dall’Anpal Servizi con contratti co co pro e, chiaramente, la natura delle attività e della loro mission è ancora sconosciuta, oltre al luogo in cui dovranno operare. I cittadini che frequentano i centri per l’impiego – insiste Palmeri – hanno delle esigenze molto particolari. Questi giovani dovranno fare tanta strada per accumulare esperienza e soprattutto erogare dei servizi”. L’assessore regionale al Lavoro della Campania chiede, piuttosto, che si proceda “subito con le assunzioni di dipendenti diretti dei centri per l’impiego. Attualmente ci sono 561 dipendenti in 46 centri: abbiamo bisogno almeno del doppio del personale, ci servono 700 persone. Già con il Rei abbiamo gestito 160mila nuclei familiari e con il reddito le richieste aumenteranno”.