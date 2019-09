Reddito di cittadinanza, De Luca: Atto di masochismo per il Sud. E Cernobbio applaude

“Il più grande atto di masochismo del Sud credo sia stato prodotto da un ministro del Sud che al Sud ha offerto il famoso reddito di cittadinanza che ha prodotto in questo momento la quasi scomparsa del lavoro stagionale al Sud”: con questa critica a Luigi Di Maio, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha scatenato gli applausi della platea del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Devo dire, per non mancare di rispetto agli amici del Nord e della Lega – ha aggiunto -, che anche il Capitano non e’ stato da meno nel senso che una delle misure simbolo del governo appena estintosi, quota cento, ha contenuti di demenzialità per lo meno pari al reddito di cittadinanza”. Altra osservazione, questa volta diretta a Matteo Salvini, applaudita calorosamente.