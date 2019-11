Reddito cittadinanza, i dati Inps: accolte oltre 1 milione di domande su 1,5 mln. Campania prima regione

Al 7 novembre risultano essere poco piu’ di 1,5 milioni le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza presentate all’Inps: di queste 1.021.761 sono state accolte, 43 mila sono decadute, 130 mila sono in lavorazione e 427 mila sono state respinte o cancellate. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza. Tra quelle accolte, 249.237 sono al Nord, 155.434 al Centro e 617.090 nel Sud e Isole (60,4 per cento). In testa c’e’ la Campania con 195.280 domande accolte, seguita dalla Sicilia con 176.871.