Reddito di cittadinanza, a Napoli più percettori che in Lombardia e Veneto messi insieme

A Napoli sono 182.305 i nuclei familiari che a luglio hanno raccolto il reddito o la pensione di cittadinanza, un numero superiore ai nuclei percettori dell’intera Lombardia (107.890) sommati con quelli del Veneto (74.213). E’ quanto emerge dall’Appendice statistica dell’Osservatorio Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza. Le famiglie napoletane con il sussidio prendono in media 644,77 euro mentre la media nazionale e’ di 548,59 euro. La media del sussidio al Nord e’ di 476,32 euro. Nel Nord i percettori nel complesso a luglio erano 302.400 (a fronte di oltre 291.000 nella sola Campania) per 431.046 persone coinvolte. Al Centro le famiglie con il sussidio a luglio erano 215.270 per 431.046 persone coinvolte mentre al Sud le famiglie con il Reddito o la pensione di cittadinanza erano 858.267 per 2.045. 072 persone coinvolte.