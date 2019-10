Reddito di cittadinanza, allarme di De Luca: Fatti gravi nei Centri per l’impiego, intervenga il governo

“Sta succedendo qualcosa di grave nei centri provinciali per l’impiego a cui si rivolge chi ha avuto il reddito cittadinanza. Un conto e’ dare una mano alla povera gente, che e’ doveroso, altro conto e’ quanto sta accadendo. Sta succedento l’ira di Dio, un processo di corruzione di massa. Mi auguro che il Governo abbia il senso di responsabilita’ di fare una verifica. Un conto e’ la povera gente che va aiutata, un altro la corruzione di massa per non fare niente”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a LiraTv. “Sta scomparendo la disponibilita’ a fare lavori stagionali negli alberghi, nei ristoranti – spiega – C’e’ gente che prende mille euro al mese e sta tranquilla. Ci sono i terminali di Anpal che dovrebbero fornire una piattaforma informatica ai centri per l’impiego e non c’e’ ancora oggi questa piattaforma. Si riversano nei centri per l’impiego bande di delinquenti. Abbiamo avuto tossicodipendenti che vanno a minacciare dipendenti. Sono state trovate siringhe nei bagni. Delinquenti che vanno dai commercianti con la carta del reddito di cittadinanza e pretendono di farsi dare l’equivalente in contanti”.