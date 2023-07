Reddito di cittadinanza, ancora proteste a Napoli: presidiata la sede dell’Inps

Una ventina di ex percettori del reddito di cittadinanza sono in presidio davanti alla sede dell’Inps di Napoli, per protestare contro la stretta del Governo sul sussidio. Con loro manifestano anche alcuni attivisti di Potere al popolo e Usb, che hanno promosso il sit-in. “Le guerre tra poveri le vincono i ricchi”, recita uno striscione. Su un altro campeggia, invece, la scritta “Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitu'”. Una delegazione dei manifestanti e’ stata ricevuta dal direttore della sede Inps di Napoli, Roberto Bafundi.