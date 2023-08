Reddito di cittadinanza, centinaia in piazza a Napoli. Cori contro Meloni: A testa in giù

Cori contro il governo e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Napoli, dove alcune centinaia di persone sono scese in piazza dopo la comunicazione di sospensione del reddito di cittadinanza. Tra gli ex percettori c’è chi urla: “Senza reddito mai più, la Meloni a testa in giù”. “Siamo in piazza contro il governo e contro tutte le istituzioni”, spiega un manifestante. “Lavoro per tutti”, urla chi è in testa al corteo. I percettori si sono radunati a porta Capuana e sono ora nei pressi di piazza Garibaldi. Spiegano di voler raggiungere “la sede di Fratelli d’Italia”.

I manifestanti hanno raggiunto corso Umberto I, dove si trova la sede di Fratelli d’Italia. Il corteo ha sostato brevemente davanti al portone d’ingresso del palazzo che accoglie la sede di partito. “Ladri”, hanno urlato i manifestanti. Diversi i cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.