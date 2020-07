Reddito di cittadinanza, controlli nel Salernitano: 86 casi di indebita percezione

Controlli incrociati dei carabinieri nel Salernitano sul reddito di cittadinanza. Nel corso del primo semestre del corrente anno, anche nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19, verificati i requisiti previsti per la concessione del beneficio; accertato che su di un campione esaminato di oltre 2000 cittadini percettori del sussidio, 86 non ne avevano diritto. Un risultato cui i militari dell’Arma sono giunti incrociando dati documentali e informazioni acquisite nel corso di specifici servizi di controllo del territorio con quelli forniti dai Comuni di residenza. Del reddito hanno percepito destinatari di misura cautelare personale; condannati con sentenza definitiva per reati per i quali e’ prevista la decadenza del beneficio; detenuti e ricoverati in strutture a carico dello Stato; cittadini stranieri sprovvisti dei requisiti.