Reddito di cittadinanza, De Luca incontrerà l’Anpal “per sollecitare i contratti dei navigator”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca incontrerà Anpal “per sollecitare la contrattualizzazione” dei navigator campani. Lo ha annunciato lo stesso De Luca nel corso di una conferenza stampa al termine di un incontro con il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, durante il quale si è affrontato il tema dei 471 navigator. “La Regione Campania – ha ricordato De Luca – non ha fatto richiesta di consulenti non avendone necessità. Ma riteniamo anche che sia opportuno, essendosi determinata l’aspettativa, che chi ha promosso la selezione dei consulenti, chiamati navigator, proceda alla contrattualizzazione. La regione si muoverà nei prossimi giorni con Anpal per arrivare a questo risultato”. Provenzano ha spiegato che quello dei navigator “è un tema che ancora mi preme perché riguarda il destino di 471 persone, molto spesso giovani, che hanno maturato una legittima aspettativa e un diritto a seguito di una selezione cui hanno partecipato. A me interessava registrare la disponibilità a fare passi avanti, e c’è stata anche dal presidente della Regione”.