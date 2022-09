Reddito di cittadinanza, dopo Conte anche il Pd lo difende. Franceschini: Giù le mani dal sussidio

“Giù le mani dal reddito di cittadinanza. Il partito democratico lo difenderà con forza dagli attacchi della destra. Lo abbiano già valorizzato nei governi Draghi e Conte 2 e continueremo a farlo, perché è una misura necessaria per sostenere i più esposti alle conseguenze della crisi. Poi gli andranno affiancate altre misure per i lavoratori, a cominciare dal salario minimo e dalla mensilità in più”. Così Dario Franceschini arrivando a un’iniziativa elettorale a Napoli insieme a Roberto Speranza.