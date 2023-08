Reddito di cittadinanza, il ministro Calderone: I fragili continueranno a percepirlo fino a dicembre 2023

“Prima di tutto facciamo chiarezza: i percettori del reddito, considerati occupabili, hanno ricevuto un sms dall’Inps che dava indicazione della fine del percorso, che arriva dalla Manovra 2023. Ora è importante dire questo: contrariamente a quello scritto nell’sms, non è necessario andare ai servizi sociali per i fragili che continueranno a percepirlo fino a dicembre 2023. Probabilmente l’sms era scritto in un modo che non ha dato rassicurazione e ha creato tensioni, amplificate visto che a Napoli c’erano 30 persone davanti all’Inps”. Lo ha detto stamattina la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone ai microfoni di Rtl 102.5. “L’importo di 350 euro al mese di supporto per la formazione al lavoro, ricordo, è per la singola persona. Quindi se il nucleo familiare ha più soggetti che accedono al programma, la somma di 350 euro è per ogni singola persona”, precisa la ministra.