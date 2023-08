Reddito di cittadinanza, l’Inps: Sfl, dal 1° settembre via alle domande. 350 € per 12 mesi

Inps rende noto che 33 mila nuclei familiari stanno ricevendo la comunicazione (tramite sms/email) che li informa di aver fruito – ad agosto – della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza loro spettante (in allegato il dettaglio degli invii su base territoriale). Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. I destinatari di questo messaggio e coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso o lo riceveranno nei prossimi, dal primo settembre, possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) e, se hanno i requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili. Lo si legge in un comunicato. Per accedere al Sfl, è necessario, oltre alla presentazione della domande: sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad); contattare almeno tre Agenzie per il Lavoro; sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato; avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.