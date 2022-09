Reddito di cittadinanza, Meloni da Caserta: Chi può, deve lavorare

“Io non ci credo che voi in Campania volete essere ricordati solo per il reddito di cittadinanza. Dovete chiedere di più e meritate di più. Bisogna fare assistenza dignitosa a chi non è in grado di lavorare, ma chi può deve lavorare perché non è possibile che si debba essere costretti a votare un’ala specifica solo perché si ha paura di perdere il reddito di cittadinanza e non avere i soldi a fine mese. Siamo nella regione con l’Università più importante, nella patria dell’eccellenza con la mozzarella, non potete essere ricordati solo per il reddito”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di Caserta.