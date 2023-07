Reddito di cittadinanza: Potere al Popolo in piazza a Napoli contro lo stop al sussidio

Domani, lunedì 31 luglio alle 10, Potere al Popolo sarà in presidio a Napoli, davanti alle sede dell’Inps di via De Gasperi 55, contro la decisione del governo Meloni di sospendere il Reddito di Cittadinanza. “Lo stop all’erogazione del sussidio – si legge in una nota – è stata comunicata con un sms dell’inps a 169 mila famiglie. In Campania, i destinatari del messaggio sono stati quasi 37 mila nuclei, oltre 21 mila nella provincia di Napoli”. “Da agosto – le parole di Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo e membro del coordinamento nazionale di Unione Popolare – 169 mila famiglie saranno più ricattabili e costrette ad accettare qualunque offerta di lavoro arrivi, anche quelle sottopagate, perché si ritroveranno senza alcuna fonte di reddito. Il governo Meloni fa la guerra ai poveri, ma intanto propone la pace fiscale per gli evasori e per le grandi imprese, che macinano profitti su profitti. È un Robin Hood al contrario: toglie ai poveri e dà ai ricchi, ad esempio GS-Carrefour ha potuto godere di uno sconto di 15 milioni di euro su una cifra che doveva restituire allo stato in virtù di una frode fiscale, grazie alle sanatorie della finanziaria di dicembre 2022″.