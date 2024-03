Reddito di cittadinanza regionale, Martusciello rilancia: Se ci sono 200 milioni di spesa libera, ecco i voti di Forza Italia

“Non voglio credere che due personaggi di caratura nazionale come Roberto Fico e Giuseppe Conte si siano scomodati per venire a Napoli a prendere in giro i cittadini campani proponendo una misura irrealizzabile”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, sulla proposta di un reddito di cittadinanza regionale per la Campania lanciata oggi dai due esponenti grillini. “Credo – prosegue Martusciello – che se lo affermano, realmente ci sono 200 milioni di spesa libera nel bilancio regionale da destinare a questa misura. Non penso assolutamente che si voglia fare campagna elettorale sulla pelle dei meno abbienti. Per questo da coordinatore regionale del partito – conclude l’esponente forzista – invito ad andare subito in aula a lavorare giorno e notte fino all’approvazione del provvedimento. Ecco i voti di Forza Italia”