Reddito Energetico Nazionale: pubblicato l’avviso per accedere al fondo da 200 milioni

Il Gse ha pubblicato il bando per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni previste dal Reddito Energetico Nazionale rendendo noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze. E ricorda che il portale per le richieste aprirà alle ore 12.00 del 5 luglio e rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2024.

Le richieste seguiranno la “procedura a sportello” che avverrà in ordine cronologico in relazione a ciascuna area geografica, come sotto indicato.

Le risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro, sono messe a disposizione per gli anni 2024 – 2025 e sono suddivise per ogni anno in 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome.

Nel caso in cui dovessero terminare le risorse prima della data prevista, il Gse provvederà a chiudere anticipatamente il bando 2024 dandone opportuna comunicazione sul proprio sito istituzionale. In questo caso, lo sportello riaprirà solo se, a seguito di rinunce e esclusioni, saranno disponibili almeno cinque milioni di euro.

È online, inoltre, la vetrina dei realizzatori, uno strumento digitale interattivo attraverso il quale è possibile ricercare gli installatori di impianti fotovoltaici per regione e provincia.

Per dare visibilità delle risorse disponibili, verrà pubblicato sul sito GSE anche il contatore delle risorse per ciascuna area geografica.