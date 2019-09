Reddito, i navigator della Campania a De Luca: Passi dalle parole ai fatti

“Oggi tutta Italia ha dato il via alla seconda fase del Reddito di Cittadinanza. La Campania non può permettersi di essere il fanalino di coda”. Lo dicono gli aspiranti navigator della Campania, 471 vincitori del concorso che però, a differenza di tutte le altre regioni, non potranno lavorare a causa della mancata firma della convenzione con l’Anpal da parte dell’ente di palazzo Santa Lucia. “Finalmente, dopo 40 giorni di proteste, il governatore Vincenzo De Luca ci mostra la sua comprensione. Ora – chiedono – vogliamo che dalle parole si passi ai fatti, per porre fine alla diatriba tra Regione Campania e Anpal che ci vede ostaggi nella rivendicazione del sacrosanto diritto al lavoro. La soluzione e’ semplice e non occorre aprire nessuna vertenza. Al presidente De Luca chiediamo di sostenerci secondo le modalita’ gia’ adottate dai governatori di tutte le altre Regioni d’Italia”. Intanto domani, dalle 11, gli aspiranti navigator hanno annunciato una nuova giornata di mobilitazione con un presidio a partire dalle 11 fuori a palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.