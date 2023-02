Reddito universale, la Catalogna è pronta per l’esperimento. Grillo: L’Italia segua il suo esempio

“L’utopia comincia a prendere vita. L’esperimento di un reddito universale in Catalogna è praticamente pronto a vedere la luce. Per due anni, 5000 catalani riceveranno 800 euro al mese incondizionatamente (300 euro per i minorenni) e potranno utilizzare il denaro per qualsiasi scopo. Un progetto pilota tra i più grandi in Europa che il nostro Paese dovrebbe emulare”. Lo scrive Beppe Grillo su Facebook, linkando un articolo sul suo blog in cui approfondisce l’argomento. Delle 5.000 persone che riceveranno il reddito di base universale, spiega Gtillo, la metà sarà scelta a sorte dalle famiglie di tutta la Catalogna e l’altra metà corrisponderà alla popolazione di due comuni, tra i 1200 e i 1400 abitanti. I criteri di selezione delle località candidate e di quelle definitivamente selezionate saranno comunicati prima dell’inizio del Piano. Il progetto, da quasi 100 milioni di euro, beneficerà chiunque abbia un reddito fino a 45.000 euro lordi. Il denaro distribuito potrà essere utilizzato per qualsiasi scopo: dalla copertura di bisogni primari come cibo, provviste o pagamento dell’affitto; anche per comprare oggetti di lusso, automobili, vacanze o investire in borsa. L’unica condizione per l’accettazione dell’aiuto sarà la realizzazione di interviste e sondaggi di follow-up per scoprirne l’incidenza sul comportamento delle persone. Per Grillo “quella del reddito di base universale, è l’unica vera via per porre fine alla povertà e alla precarietà.