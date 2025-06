Referendum, alle 12 ha votato il 7,4% degli elettori: in Campania meno del 6%

Alle 12 ha votato per i cinque quesiti referendari il 7,4% degli elettori. Lo si apprende dal sito del Viminale. Questo è il dato raccolto nelle 61.591 sezioni.

È del 5,85% (5,96% per il quesito sulla tutela dei contratti a termine) invece l’affluenza alle urne registrata in Campania alle 12 per i referendum. La provincia dove si è votato di più è quella di Napoli (6,47), in testa all’affluenza i comuni di Portici, Pomigliano e San Giorgio a Cremano (che superano il 9%). A Napoli città il dato è del 7,51.