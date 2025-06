Referendum, alle 19 affluenza è stata al 16,16% (definitivo)

Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 16,16% degli aventi diritto, secondo i dati forniti al Viminale dai 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7 di stamani. La Regione dove fino alle 19 si è votato di più è stata la Toscana, con un’affluenza al 22,1%. . Quella dove si è votata di meno la Calabria, con una presenza alle urne che si è fermata al 10,1%. I seggi restano aperti stasera fino alle 23. Per riaprire domani dalle 7 alle 15.La consultazione referendaria è annullata se alle urne non partecipa il 50% più uno degli elettori aventi diritto.

Nel dettaglio, l’affluenza registrata alle 19 in 4 quesiti su 5 (reintegro nel posto di lavoro per i licenziati senza giusta causa, limiti alle indennità per i licenziamenti, tutela per contratti a termine e abbreviazione degli anni in Italia per ottenere la cittadinanzai, ha votato il 16,16% degli elettori. Mentre per il quesito sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro l’affluenza è stata leggermente più alta: il 16,17%.

Tor