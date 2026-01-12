Referendum, Barbera: la riforma garantisce toghe da correnti

Sono le correnti a soffocare l’indipendenza dei magistrati

Firenze, 12 gen. (askanews) – La riforma della giustizia che sarà sottoposta a referendum “garantisce di più sia i giudici sia i pubblici ministeri e da cosa li garantisce di più? Dalle correnti! E’ il governo che può soffocare l’indipendenza dei magistrati? Sono le correnti”. Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera intervenendo a Firenze a un’iniziativa di LibertàEguale a favore del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.