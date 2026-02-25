Referendum, Bonsignore “Votare è un dovere civico”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Fondazione Lauro Chiazzese è stata istituita in onore del professore Lauro Chiazzese, che era un giurista e politico che ha fatto parte della Consulta del nostro parlamento dal 1945 al 1946: è stato anche rettore dell’Università degli Studi di Palermo e presidente della Cassa di Risparmio”. A dirlo è il presidente della Fondazione Lauro Chiazzese Raffaele Bonsignore a margine dell’evento ‘Referendum giustizia. Separazione delle carriere’. “Il tema che si affronta oggi è al contempo giuridico e politico – continua Bonsignore -. Per questa ragione la Fondazione si è impegnata in sua memoria a organizzare questo incontro. Siamo convinti che il voto sia un dovere civico: siccome purtroppo non soltanto in Sicilia ma in generale nel paese i cittadini che vanno a votare sono sempre in misura ridotta, volevamo sollecitare un voto consapevole attraverso il commento di autorevoli relatori che potessero spiegare dal loro punto di vista le ragioni di sì e le ragioni di no”.

