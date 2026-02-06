Referendum, Cassazione modifica quesito a seguito delle 500mila firme

Roma, 6 feb. (askanews) – La Corte di Cassazione ha ammesso la riscrittura del quesito sul referendum sulla riforma costituzionle della magistratura già convocato dal Governo pèer il 22 e 23 marzo, a seguito del deposito delle 500mile firme da parte del comitato di giuristi che ha promosso l’inizitiva popolare dopo quella parlamentare. Il quesito su cui sono state raccolte le firme prevede l’indicazione esplicita degli articoli costituizionali di cui si prevede riforma che ora dovranno essere inseriti nel testo al voto dei cittadini. Che ora potrebbe slittare.

“Giunge notizia – afferma il costituzionalista Stefano Ceccanti- che la cassazione ha accolto il nuovo quesito proposto dal comitato promotore delle 500mila firme. Il quesito andrebbe quindi aggiornato. A mio avviso, ma va letta l’ordinanza, questa questione è autonoma rispetto alla data. Si tratta dello stesso referendum che è stato già regolarmente indetto”.