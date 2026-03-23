Referendum, Ciani (DemoS): riforma sbagliata, bocciata dai cittadini

“La partecipazione dimostra che si è capita la portata dell’evento”

Roma, 23 mar. (askanews) – “Il Paese ha bocciato una riforma sbagliata che voleva cambiare la Costituzione e disarticolare l’equilibrio dei poteri. La larga partecipazione ha dimostrato che i nostri concittadini hanno capito la portata dell’evento”. Questo il commento alla vittoria del No al referendum costituzionale sulla Giustizia di Paolo Ciani, segretario di Democrazia Solidale, deputato nel gruppo parlamentare del Pd-Italia Democratica e Progressista.