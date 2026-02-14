Referendum, Cirielli: La sconfitta non sarebbe positiva per il governo

“Sicuramente la sconfitta al Referendum sulla giustizia non sarebbe positiva per il governo perché abbiamo messo la riforma nel programma e perché ci crediamo. Ed è un peccato che per una motivazione politica tra centrodestra e centrosinistra un Referendum, che è giusto, venga bocciato. Questa è una cosa del tutto evidente che gli altri, dal loro punto di vista, strumentalizzerebbero e direbbero che ha perso il governo”. Cosi Edmondo Cirielli nel ruolo di coordinatore della direzione di Fratelli d’Italia, al termine della riunione del partito che si è svolta a Roma.

Cirielli, che è anche viceministro degli Esteri, ha aperto i lavori con un intervento sul Referendum sulla giustizia e un’analisi del voto alle ultime Regionali.