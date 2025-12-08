Referendum, Comitato Polo Sud per il Sì: oltre 3.500 adesioni

A pochissimi giorni dalla sua costituzione, sono già oltre 3.500 le adesioni al neo nato Comitato Polo Sud per il Sì, guidato dall’ex ministro dell’Università Ortensio Zecchino, che si propone come luogo alto di riflessione civile, culturale e politico, per approfondire le ragioni del Sì al referendum e promuovere una partecipazione consapevole e responsabile. Il comitato referendario sarà tenuto pubblicamente a battesimo con una conferenza stampa che si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 11.00, nella storica Biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano .

Accanto al Presidente Zecchino siederanno due vice presidenti, Giuseppe Gargani e Domenico Nania, il Segretario Amedeo Laboccetta ed il tesoriere Mario Landolfi.

Alla conferenza stampa, alla quale porterà il suo saluto il presidente dell’Ordine degli Avvocati Carmine Foreste, prenderanno parte centinaia di aderenti, espressione della vasta mobilitazione che si sta raccogliendo intorno al Comitato e del crescente interesse verso un impegno che ambisce a coniugare tradizione costituzionale, responsabilità democratica e prospettiva riformatrice. A siglare l’Atto Costitutivo notarile, Fabrizia Satta Flores. La conferenza sarà trasmessa in diretta da Radio Radicale.

Hanno aderito: lo scrittore Marcello Veneziani; i Direttori Pietro Senaldi e Claudio Velardi, i parlamentari o ex parlamentari Annarita Patriarca, Gennaro Malgieri, Carmine Patarino, Enzo D’Anna, Silvano Moffa, Franco Iannuzzi, Sergio Cola, Antonio Mazzocchi, Giuseppe Molinari, Carmine Cozzolino, Giuseppe Gallo, Guido Milanese, Fabio Fatuzzo, Ernesto Caccavale, Salvatore Lauro e Antonino Marotta.

Il Consigliere Regionale Ira Fele. Poi Pier Franco Bruni (Presidente del Sindacato Liberi Scrittori), il Direttore di Capodimonte Eike Smith e Francesco Di Donato, ordinario di Storia delle Istituzioni e Presidente della Società Italiana degli Storici delle Istituzioni.

Inoltre, Orazio Abamonte, Roberto Aita, Enzo Angrisano, Nicolas Balzano, Paola Bifulco, Gerardo Botti, Paolo Bowinkel, Luigi Branchini, Francesco Brunetti, Paolo Caccese, Adelaide Caia, Laura Caico, Gigi Caramiello, Candida Carrino, Daniela Casella, Enzo Catapano, Marta Catuogno, Luciano Ceccoli, Paolo Cerruti,Marco Cristiano, Patrizia De Cicco, Dario Cigliano, Claudio Ciotola, Pietro Cipollaro, Meria Luisa Citarella, Annamaria Colao, Giuseppe Crimaldi, Giovanni Correale, Maria Rosaria Cusumano, Gerry Danesi, Gennaro de Falco, Giuseppe De Girolamo, Francesco Del Deo, Roberto De Laurentis, Marco De Medici, Francesco Del Prete, Tullio Del Matto, Luisa Di Gioia, Giovanni Docimo, Guglielmo Esposito, Maria Laura Ferace, Luca Ferrari, Rossella Ferraro, Mauro Finocchito, Maria Flocco, Antonio Fortunato, Diego Franco, Antonino Funaro, Elio Fusco, Filippo Fusco, Pier Luigi Gallo, Luis Gallo, Luigi Giliberti, Cataldo Girardi, Bruno Grieco, Giancarlo Iaccarino, Enzo Iacopino, Alessandro Iovino, Carmine Ippolito, Paolo Itri, Alfredo Laboccetta, Cetty Landolfi, Maria Lancuba, Saverio Langella, Carlo La Mura, Enzo La Penna, Marisa La Penna, Alessandro La Veglia, Ileana Longobardi, Lina Lucci, Sonia Lombardo, Pietro Lospinuso, Pippo Maimone, Prefetto Pasquale Manzo, Ciro Manzo, Gianluca Marrone, Vito Mastronardi, Enzo Maiello, Fabrizio Massaccesi, Massimo Massaccesi, Antonella Mazzeo, Lorenza Mazzeo, Luca Maurelli, Leo Merola, Sabino Morano, Vincenzo Moretto, Fabio Niola, Francesco Nicolosi, Pina Novi, Andrea Orefice, Enrica Paesano, Giovanni Panico, Enzo Pasca, Raffaele Pellegrino, Ferdinando Perri, Fiorentino Petrelli, Vincenzo Pezzullo, Maurizio Piccolo, Angelo Pisani, Brunella Postiglione, Giancarlo Ragusa, Riccardo Riccardi, Umberto Ritondale, Massimo Rocco, Gustavo Rossi Rota, Pasquale Ruggiero, Giulia Russo, Francesco Russo, Nando Salzano, Luigi Santini, Fabrizia Satta Flores, Angelo Saviano, Alessandro Scotto Di Minico, Marina Simeone, Claudio Soligno, Enzo Stabile, Marco Spera, Gennaro Succoio, Maria Alessandra Toffanin, Marielva Torino, Giuseppe Tortora, Carla Travierso, Stefano Troisi, Bernardino Tuccillo, Massimo Vernetti, Luca Violini.