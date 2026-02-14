Referendum, Conte: con riforma Nordio scacco matto a magistratura

Roma, 14 feb. (askanews) – La riforma della giustizia porta uno “scacco matto alla magistratura”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando all’iniziativa ‘Una partita decisiva per democrazia e diritti’. Lo scacco, ha spiegato, “avviene innanzitutto con il sorteggio” che rappresenta “una disarticolazione” della magistratura, serve a “contrastare la loro forza rappresentativa. Il Parlamento si crea la platea di coloro che verranno designati. I componenti laici avranno un mandato politico, gli altri sono disarticolati”.

Poi, “la polizia giudiziaria: basta una norma ordinaria, una normettina per cui depotenzi il compito di direzione delle indagini”. Infine, “terzo, c’è l’obbligatorietà dell’azione penale. Qui hanno già confezionato il pastrocchio, si decide quali reati hanno la priorità”. E al tempo stesso “per i cittadini non ci sarà nessun vantaggio”.