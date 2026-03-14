Referendum, Conte: crolla tutto se prendono calcio in faccia da cittadini

Roma, 14 mar. (askanews) – “Questa è la loro unica riforma, se prendono un calcio in faccia dai cittadini è chiaro che crolla tutto, ma politicamente, poi magari restano abbarbicati lì”. Lo afferma il leader M5s, Giuseppe Conte intervenendo a Sky Tg24, in riferimento al prossimo referendum.

“Non hanno fatto nulla sulle misure sociali economiche – aggiunge – gli italiani sono in difficoltà, 5 milioni e 700mila cittadini in povertà assoluta, però Meloni non ne parla mai, il calo della produzione industriale e non ne parla mai, stiamo perdendo filiere, ci sono lavoratori poveri, non ha voluto il salario minimo per oltre tre milioni e mezzo di lavoratori”.

“La maggioranza ha politicizzato dall’inizio questo referendum perché la riforma della giustizia nasce come un progetto per rivendicare al governo e alla classe politica una preminenza rispetto alla magistratura. È un riequilibrio di poteri – rileva l’ex premier – quindi se perdono perdono tantissimo, perché sono già in crisi sulla politica estera e sul resto – ribadisce Conte – non hanno fatto nulla, a partire dalla crisi economica”.