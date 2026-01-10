Referendum, Conte: riforma Governo va contrastata in ogni modo, è ritorno casta politici

Roma, 10 gen. (askanews) – “Dobbiamo contrastare in tutti i modi questo disegno. E’ il ritorno della casta dei politici e il ritorno degli intoccabile, è il ritorno di chi vuole avere le mani libere per poter agire e non risponde a nessun contropotere che si tratti della magistratura ordinaria che si tratti della Corte dei Conti, che si tratti delle autorità indipendenti Anac quant’altro. Ergo li dovremmo contrastare e far capire che i cittadini saranno diventeranno tutti di serie B invece ai privilegiati della giustizia che sono i politici, che sono i colletti bianchi e imprenditori amici: per noi vale il principio la legge è uguale per tutti”. Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a Roma alla presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia.