Referendum costituzionale, le voci della gente ai seggi

Quesito politico o tecnico sulla riforma della magistratura

Roma, 22 mar. (askanews) – Sono già tanti gli italiani che hanno scelto di andare a votare per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Tra dubbi e posizioni nette, le voci di chi è già andato a votare in un seggio di Roma.”È una questione fortemente politica, al di là dell’aspetto tecnico. Vedete, entrambe le parti l’hanno caricata di contenuti politici, tanto che alla fine si tratta di un referendum politico; che piaccia o no al Primo Ministro, è un referendum politico. Quindi la gente voterà a favore o contro la proposta del governo.” dice Stefano Burchi, pensionato”Anche perché è un referendum politico, non un vero referendum. E anche perché la maggior parte delle persone non saprà come votare in questo referendum, non avendo capito nulla, è molto complicato. Tutto qui.” Laura Paolinelli, pensionata”È importante al di là della questione politica. Perché l’hanno trasformata in una questione politica, ma nella sostanza credo che in pochi abbiano capito cosa significhi questo voto. Significa che ogni partito politico ha preso questa questione molto seria, il referendum, che avrebbe dovuto essere spiegato adeguatamente dai media e dai giornali, eppure tutti l’hanno trattato, da una parte e dall’altra, ognuno facendo la sua cosa e facendola molto male. Perché le ragioni di questo referendum sono tecniche, non politiche.” Luigi Menichelli, pensionato”È estremamente importante perché, a mio avviso, mina le fondamenta della Costituzione italiana. Fondamenti che reggono da 80 anni e che, nel bene e nel male, ci hanno permesso 80 anni di democrazia e libertà. Temo che questa votazione possa comprometterne alcuni aspetti.” Alessandro Magnesio, specialista IT