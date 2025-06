Referendum, costo della vita e cittadinanza: Formisano richiama la politica ai temi reali

Un inno alla partecipazione democratica, ma anche una critica serrata alle mancanze della politica, in particolare di chi ha promesso riforme epocali senza mantenere le aspettative. È questo il senso dell’intervento del senatore Aniello Formisano, che – a margine di un incontro con esponenti politici del Miglio d’Oro presso la Fonderia Righetti – ha rilanciato con forza l’importanza del diritto referendario come strumento costituzionale di coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni del Paese.

«Il voto referendario è un’occasione irrinunciabile per incidere realmente nel processo democratico – ha dichiarato Formisano – e la politica ha il dovere di favorirne la partecipazione anziché limitarla». Un’affermazione che si inserisce nella cornice delle proposte avanzate dalla CGIL, accolte con favore dal senatore, in particolare su lavoro, cittadinanza e giustizia sociale.

Ma l’intervento di Formisano non ha risparmiato toni critici, soprattutto verso l’ex premier Matteo Renzi, reo – a suo dire – di aver propagandato un bilancio artificiosamente positivo del Jobs Act. «Quella riforma non ha portato miglioramenti concreti nel mondo del lavoro – ha affermato – e anzi ha finito per accentuare la precarietà, ignorando completamente il problema del disallineamento tra salari reali e aumento del costo della vita».

Uno squilibrio che, secondo il senatore, il governo Meloni continua a sottovalutare, soprattutto sulle accise, tema su cui l’attuale presidente del Consiglio aveva costruito una parte sostanziale della propria campagna elettorale: «Quando si inizierà a prendere sul serio l’urgenza della questione salariale?», ha incalzato.

Formisano ha poi appoggiato la posizione della CGIL sull’estensione del diritto di cittadinanza, giudicata «non solo legittima, ma necessaria» in un Paese che sta cambiando: «Servono nuovi cittadini, famiglie nuove, persone pronte a occupare ruoli e mansioni che gli italiani non vogliono più svolgere. È una questione sociale, ma anche economica e strategica per la tenuta futura del Paese».

L’appuntamento alla Fonderia Righetti ha anche permesso di riflettere sul ruolo dei territori rispetto al boom turistico che sta investendo Napoli. Per Formisano, infatti, è necessario che anche le aree limitrofe, come quelle del Miglio d’Oro, siano pronte a offrire accoglienza e servizi all’altezza, promuovendo un turismo «digitale e solidale», capace di coniugare innovazione e inclusione.

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali, il senatore ha poi lanciato un messaggio politico chiaro: «Serve recuperare il non voto, investendo su un soggetto politico moderato, riformista, serio. Un’identità che può essere incarnata da Paolo Ciani, che qui con noi oggi rappresenta una speranza concreta per chi crede ancora nella buona politica».

Una politica attenta ai bisogni reali, capace di ascoltare il malessere silenzioso di ampie fasce sociali e restituire dignità agli strumenti democratici: è questa la visione che Formisano ha messo in campo, tracciando una rotta che chiede alla politica di tornare tra le persone, dove il consenso non si compra con gli slogan ma si costruisce con la credibilità.