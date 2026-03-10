Referendum, fonti Chigi: irritazione Meloni per uscita infelice Bartolozzi

Roma, 10 mar. (askanews) – Trapela “l’irritazione” della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per “l’uscita infelice” della capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi. Le parole della collaboratrice di Nordio, che ieri in una trasmissione televisiva ha fatto appello a votare sì così “ci togliamo di mezzo la magistratura che – sono le sue parole – sono plotoni di esecuzione”, secondo fonti di Palazzo Chigi, “rischia di vanificare gli sforzi messi in campo finora” dalla maggioranza e dal governo.

Nessuna richiesta di dimissioni da parte della presidente del Consiglio, quindi, ma resta sul tavolo la richiesta di scuse avanzata dal guardasigilli Nordio già in una dichiarazione ieri sera.