Referendum, Fratoianni (Avs): Meloni ha confessato volere scalpo Magistratura

Roma, 10 gen. (askanews) – “Ieri la conferenza stampa di Giorgia Meloni è stata un lungo attacco nei confronti della magistratura, un lungo lavoro di delegittimazione” delle toghe. Lo ha affermato il leader Avs Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, arrivando all’evento a Roma di presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia.

“La delegittimazione della magistratura è l’ossessione della destra italiana da 30 anni e con questa controriforma vogliono portarne a casa lo scalpo”, ha aggiunto.

Si tratta di “una controriforma – ha detto ancora Fratoianni- che non migliora in nessun modo i problemi della giustizia italiana, non interviene sulla lettezza del processo, sulla carenza degli organici, ha un unico obiettivo, quello di demolire la separazione dei poteri, di colpire l’autonomia della magistratura, di controllarla”, ha detto ancora.

Questa riforma “rivela un altro dei problemi di questa destra: l’allergia cronica nei confronti di ogni forma di controllo, vale per la magistratura, vale per la magistratura contabile”, ha concluso il leader Avs.