Referendum giustizia, Nordio a Napoli: Se vince il No la spallata al governo è una vana speranza

“Noi abbiamo cercato di abbassarli, li abbasseremo e li riporteremo nell’ambito dei contenuti secondo le sagge indicazioni del Presidente Mattarella”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto a Castel Capuano a Napoli in occasione della presentazione del suo libro “Una nuova giustizia”, parlando dei toni della campagna referendaria sulla riforma della giustizia.

Sulle critiche arrivate da alcuni magistrati, Nordio ha precisato: “Tutte le opinioni sono legittime, l’importante è che non siano fake news, come quella secondo cui vogliamo mettere la magistratura sotto il potere esecutivo o abolire l’obbligatorietà dell’azione penale”. Il ministro ha inoltre chiarito che non si tratta di un provvedimento contro la magistratura. “Sarebbe improprio se un ex magistrato, che per 40 anni ha gestito questa professione con onore e licenza – come spero di aver fatto – dovesse impuntarsi per umiliare la magistratura, come alcuni vogliono intendere”.

Sorteggio Csm e degenerazione correnti

Nordio ha poi illustrato il meccanismo del sorteggio previsto nella riforma del Csm, evidenziando come sia già presente nel nostro ordinamento, ad esempio nelle commissioni che valutano l’ingresso dei candidati in magistratura. “Se un magistrato sorteggiato è idoneo a giudicare chi deve entrare in magistratura, non si vede perché non dovrebbe esserlo a giudare chi già vi appartiene. Con il sorteggio si interrompe quel legame tra elettori ed eletti che ha portato alla degenerazione correntizia denunciata, soprattutto nello scandalo Palamara”.

Se vince il “No” non cambia nulla

Riguardo agli scenari politici del referendum, il ministro ha osservato: “Questa è una riforma epocale, voluta anche da molti esponenti della sinistra, ma purtroppo oggi politicizzata come referendum contro il governo, nella vana speranza di una spallata. Il governo è solido, in Parlamento ha un’ampia maggioranza, quindi non ci sarebbero conseguenze. Sarebbe però un’occasione perduta: la riforma ci allineerebbe alle grandi democrazie liberali europee e anglosassoni, dove le carriere sono separate”.

Polemica con il pg Policastro

Infine, Nordio ha commentato con leggerezza la recente tensione con il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro: “Se oggi darei la mano al pg Policastro? Ma sì, credo di aver dimenticato l’evento. Il buono perdona, il saggio dimentica”.