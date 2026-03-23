Referendum giustizia, prima proiezione Rai: No avanti al 53,1%

Il No prende il largo nelle prime proiezioni sul referendum sulla giustizia. Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per la Rai, basata su un campione del 12%, il No si attesta al 53,1%, mentre il Sì si ferma al 46,9%, segnando un vantaggio più netto rispetto ai primi exit poll.

Il dato conferma e rafforza le indicazioni arrivate dagli instant poll. In particolare, il secondo instant poll di SWG per La7 colloca il No in una forbice compresa tra il 50% e il 54%, mentre il Sì si posizionerebbe tra il 46% e il 50%, con una copertura dell’87%.

Un trend che si consolida

Le nuove rilevazioni sembrano dunque consolidare un orientamento già emerso nelle ore precedenti, quando i primi exit poll e intention poll indicavano un vantaggio più contenuto ma costante del No. Con l’arrivo delle prime proiezioni, il margine appare ora più definito.

Attesa per i dati definitivi

Nonostante il vantaggio, resta comunque necessario attendere l’avanzamento dello scrutinio per confermare il risultato finale. Le proiezioni, infatti, si basano su campioni ancora parziali e potrebbero subire aggiustamenti con l’arrivo di nuovi dati.

Il quadro, tuttavia, appare sempre più chiaro: il referendum sulla riforma della giustizia si avvia verso un esito segnato dalla prevalenza del No.