Referendum, Greco “Con vittoria del sì, giustizia diventerà più giusta”

PALERMO (ITALPRESS) – “Se come mi auguro vincerà il sì, la giustizia diventerà più giusta: oggi nel processo non si arriva a una sentenza giusta e si vivono momenti di grande tensione”. Così il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco a margine dell’evento ‘Referendum giustizia. Separazione delle carriere’, organizzato dalla Fondazione Lauro Chiazzese a Villa Igiea a Palermo. “Questo avviene perché i tre soggetti che hanno un ruolo determinante in un processo, ovvero giudice, pm e avvocato, non hanno parità d’armi – continua Greco -. L’avvocato è l’unica figura al fianco del cittadino, sia esso imputato, parte civile o responsabile civile, mentre giudice e pm stanno dall’altra parte: oggi vediamo che il processo non è giusto e non realizza quello che secondo la nostra Costituzione, all’articolo 111, deve essere l’obiettivo”.

