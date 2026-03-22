Referendum, in Campania alle 12 affluenza all’11%, sotto la media nazionale (che sfiora il 15%)

Sfiora l’11 per cento l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale, secondo la rilevazione delle ore 12 di domenica 22 marzo. Con alcune sezioni ancora da scrutinare, il dato regionale si attesta al 10,96%, inferiore alla media nazionale ma superiore a quello registrato alla stessa ora nelle ultime elezioni regionali.

Le province dove si registra il maggiore afflusso sono Benevento (11,59%) e Napoli (11,15%), con il capoluogo campano che raggiunge il 12,15%, in aumento rispetto all’8,22% delle ultime regionali e al 7,50% dei referendum abrogativi dello scorso anno.

Confronto con la media nazionale

Il dato nazionale alle ore 12 è invece è quasi del 15%. Il 14,9%)dei cittadini ha infatti già espresso il proprio voto. L’affluenza in Campania mostra quindi un’attività di voto superiore alle recenti tornate regionali ma ancora al di sotto della media nazionale, con Napoli e Benevento come principali traini del dato regionale.