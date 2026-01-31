Referendum, Mantovano: demonizzazione lasci spazio a confronto civile

Roma, 31 gen. (askanews) – “Auspico che, in vista del voto referendario, la demonizzazione lasci il posto al confronto civile, proprio di una vera democrazia”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano concludendo il suo intervento all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte d’Appello di Napoli.

“La Sacra Scrittura ammonisce a stare vigili perché non conosciamo ‘né il giorno né l’ora’; dunque, non vi è alcuna certezza che il 24 di marzo dell’Anno Domini 2026 non si scateni l’Apocalisse. Quello di cui sono certo è che se ciò si dovesse verificare, non sarà a causa della conferma referendaria della riforma della giustizia”, ha aggiunto. “Il verdetto delle urne, qualunque sarà, andrà da tutti accolto con rispetto, e soprattutto con serenità. Perché verrà da quel popolo italiano, in nome del quale in queste aule tutti voi assicurate la giustizia”, ha concluso.