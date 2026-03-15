Referendum, Mastella: Battaglia per il No sacrosanta ma il campo largo non può essere à la carte

“La battaglia per il No al referendum costituzionale sulla giustizia è sacrosanta, ma il campo largo non può essere à la carte o una ricetta all’occorrenza: o è un dato politico strutturale valido sempre e soprattutto ovunque o non è. Bene dunque la sostanziale unità dei partiti della coalizione sul referendum, ma non basta: va tutelata e garantita sui territori e nelle esperienze di governo, a cominciare dalla Campania, arsenale politico imprescindibile per vincere alle Politiche del ’27 “. Così il sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, intervenendo ad un incontro referendario ad Apollosa. “Il mio voto di diniego – ha spiegato – è in ragione di una riforma che non riforma nulla di ciò che davvero inceppa il sistema giustizia: non interviene sui tempi biblici dei processi, vero flagello, come so per storia personale, di chi incappa nelle maglie giudiziarie”. “Ho detto in decine di talk e interviste che un pm superpoliziotto – ha ribadito l’ex Guardasigilli – peggiora lo scenario attuale, in cui comunque i ruoli, requirente e giudicante, sono già distinti e con casacche già diverse: per il pm io sarei finito in galera, il giudice mi ha assolto perché nulla avevo fatto”. Quanto all’estrazione a sorte, per Mastella “non risolverà la questione delle correnti: andrebbero, eventualmente allora, abrogate per legge in quanto tali, altrimenti faranno comunque comunella fra di loro. E poi se uscissero a sorte dieci uomini o dieci donne, andrebbero a farsi benedire perfino l’equilibrio e la pluralità di genere”.