Referendum, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito

Roma, 7 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha adottato il DPR recante: “precisazione del quesito del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, deliberato dal Consiglio dei ministri odierno. Prima della riunione di governo che ha varato il nuovo testo sul referendum il capo dello Stato ha avuto un colloquio con la premier Giorgia Meloni. A giudizio del Presidente dunque, confermano dal Quirinale, la soluzione individuata dal consiglio dei ministri è giuridicamente corretta.