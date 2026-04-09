Referendum, Meloni: abbiamo coscienza a posto, onorata parola responsabilità

Roma, 9 apr. (askanews) – “La nostra coscienza è a posto: la riforma della giustizia era uno degli impegni presi con gli italiani come molte altre cose. Questa è la modalità con cui concepiamo la politica, onorando il significato profondo della parola responsabilità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in aula alla Camera, durante l’informativa urgente sull’azione del governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia.

“Responsabilità deriva da respondeo, che origina a sua volta da spondeo, l’atto solenne del promettere e garantire. La responsabilità di rispondere ad altri e non a se stessi e men che meno alla propria convenienza”, ha aggiunto. “Non mi stupisce. Ci chiedevano: siete sicuri vi convenga? La nazione rischia di abituarsi a una politica che non ama il rischio e noi siamo fieri di rappresentare un’anomalia in questo senso”, ha aggiunto.