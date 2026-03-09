Referendum, Meloni: non cadete in trappola, se vince No governo non si dimette

Roma, 9 mar. (askanews) – “Alla fine di tutte queste infondate contestazioni per convincervi a votare No vi stanno dicendo che in fin dei conti non conta quello che dice la riforma, andate a votare per mandare a casa il governo: consiglio di non cadere nella trappola. Usano lo scudo del governo perchè non vogliono una riforma sacrosanta, ma il governo non si dimetterà in caso di vittoria dei No”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.
