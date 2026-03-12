Referendum, Meloni “Occasione straordinaria, riforma giustizia serve a italiani”

MILANO (ITALPRESS) – “Questa riforma non serve al governo, serve a tutti i cittadini, anche quelli che non votano e non mi detestano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’evento sul referendum della giustizia al Teatro Franco Parenti di Milano, promosso dai gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato. “Questo referendum è un’occasione straordinaria, non dovete voltarvi dall’altra parte, non stavolta, non restate a casa, vi riguarda tutti”, ha concluso.

(fonte video: Youtube Giorgia Meloni)