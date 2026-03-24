Referendum, Nordio: mi assumo la responsabilità della sconfitta alle urne ma non mi dimetto

Roma, 24 mar. (askanews) – “Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta”. Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, parlando a Start su Sky TG24. “Se ci sono stati difetti di comunicazione, sono stati anche miei. E’ una riforma che porta il mio nome e non posso disconoscerla”, ha continuato.

Alla domanda se avesse quindi intenzione di dimettersi il ministro ha risposto: “No, assolutamente”.

“Se vi sono stati dei difetti di comunicazione e di impostazione sono stati anche i miei. Le sconfitte in politica si devono mettere in bilancio e si devono affrontare con serenità e continuare a lavorare”, ha detto Nordio.

Con la premier Meloni ancora “non ci siamo sentiti con la premier. Mi sono sentito con dei colleghi di partito. Siamo d’accordo con la premier”, aggiungendo che “non hanno funzionato i sondaggi, si diceva che con una maggiore affluenza sarebbe stata premiata ed invece…”.